Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM