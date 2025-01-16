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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Ege ve Güneydoğu bölgeleri hariç 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulurken sıcaklığın, iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:04
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        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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        SABAH SİS VE PUSA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu

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        BURSA: 10, Sabah saatlerinde yağmurlu, parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 8, Sabah saatlerinden itibaren gün içinde yağışlı

        ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 5, Çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 6, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        MERSİN: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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        ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 9, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

        ARTVİN: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

        ERZURUM: -1, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

        KARS: -4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

        MALATYA: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        VAN: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİİRT: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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