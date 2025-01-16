Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. REKLAM

SABAH SİS VE PUSA DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.