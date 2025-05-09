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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den saatli uyarı, 5 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurdun iç kesimlerinde, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde başlayacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 07:03 Güncelleme: 09.05.2025 - 07:03
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        Meteoroloji'den saatli uyarı... İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 25, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 29, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 28, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 29, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 21, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 24, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        KARS: 22, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN: 16, Doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu

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