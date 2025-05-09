Meteoroloji'den saatli uyarı... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurdun iç kesimlerinde, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde başlayacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 25, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 28, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 29, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 28, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 29, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 21, Parçalı bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı bulutlu
AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 22, Parçalı bulutlu
MALATYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN: 16, Doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu