Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor. REKLAM