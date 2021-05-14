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Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak

HAVA DURUMU! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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