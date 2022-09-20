Son dakika: Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! 8 il için kritik sağanak 7 kent için fırtına uyarısı!

Meteoroloji saat verdi! 8 il için kritik sağanak 7 kent için fırtına uyarısı! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI YAPILDI

AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA OLACAK

Öte yandan, yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.