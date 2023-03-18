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Haberler Gündem Hava Durumu Hafta sonu hava durumu son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! Deprem ve sel bölgesi dikkat! Tüm yurtta sağanak! - hava durumu İstanbul
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Meteoroloji'den flaş uyarı! Deprem ve sel bölgesi dikkat! Tüm yurtta sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış, Ege ve Marmara'da fırtına bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor. Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

Hafta sonu hava durumu son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! Deprem ve sel bölgesi dikkat! Tüm yurtta sağanak! - hava durumu İstanbul
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

7 KENT İÇİN "SARI" 4 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Çok bulutlu, doğusu ve güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 17, Çok bulutlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 13, Çok bulutlu.

MUĞLA: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Çok bulutlu, yerel kuvvetli ve aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ: 16, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 7, Çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmurlu.

KONYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

SİVAS: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

BOLU: 8, Çok bulutlu ve sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KASTAMONU: 12, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 11, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 13, Çok bulutlu, kuvvetli ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

KARS: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

MALATYA: 15, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 14, Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 15, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,

ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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