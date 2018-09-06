Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR HANGİ SAAT ARALIĞINDA OLACAK?

Meteoroloji'nin "İstanbul'daki Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" uyarısında yağış için verilen saat aralığı 06.09.2018 00:00-06.09.2018 12:00 olarak yer almakta.

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