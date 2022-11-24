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Meteoroloji'den kritik uyarı! 16 kent için "turuncu" ve "sarı" alarm!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adana için "turuncu", Antalya, Bitlis, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Tunceli, Van ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 16 kent için
Meteoroloji'den kritik uyarı! 16 kent...
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yarın yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar:

İÇ ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yarın öğleden sonra Kayseri, Niğde, Yozgat ve Sivas, akşam saatlerinden sonra Tokat, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

1500 METRE ÜZERİNE KAR BEKLENİYOR

Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

BATI KARADENİZ'DE METREKAREYE 75 KG YAĞIŞ UYARISI

Yarın ilk saatlerden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi ile Bolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1200 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sel, su baskını, heyelana karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.

GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK TAHMİNİ

Bugün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

1700 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların 1700 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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