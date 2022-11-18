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Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sarı ve turuncu alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Balıkesir ve İzmir için "turuncu", Aydın, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için "sarı" alarm verildi. Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sarı ve turuncu alarm!
Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sarı ve turuncu alarm!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YARIN ÖĞLENE KADAR ETKİLİ OLACAK

AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

SARI VE TURUNCU ALARM VERDİLER

Meteoroloji'nin uyarı haritasına bakıldığında ise İzmir ve Balıkesir için sağanak ile fırtına (turuncu alarm), Aydın, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş içinse şiddetli sağanak (sarı alarm) verildiği görüldü.

SEL BASKINI VE SEL UYARISI YAPILDI

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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