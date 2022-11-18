Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sarı ve turuncu alarm!

Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sarı ve turuncu alarm! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YARIN ÖĞLENE KADAR ETKİLİ OLACAK AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

SARI VE TURUNCU ALARM VERDİLER Meteoroloji'nin uyarı haritasına bakıldığında ise İzmir ve Balıkesir için sağanak ile fırtına (turuncu alarm), Aydın, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş içinse şiddetli sağanak (sarı alarm) verildiği görüldü.