Kışın gelmesiyle gün ışığından faydalanma süresi de kısaldı. Soğuk havaların beraberinde kapalı ortamlarda vakit geçirme süresini artırması ve sosyalleşme olanaklarını kısıtlamasından dolayı, kış depresyonu da kaçınılmaz olabiliyor.

KIŞ DEPRESYONU NEDİR?

Yılın belli zamanlarında ortaya çıkan ve kendini tekrarlayan duygudurum değişikliği “mevsimsel duygudurum bozukluğu” olarak adlandırılır. En sık karşılaşılan alt tipi, “kış tipi mevsimsel duygudurum bozukluğu”dur. Kış depresyonu olarak da adlandırılan bu bozukluk depresif semptomların sonbahar ve kış aylarında görüldüğü; ilkbahar ve yaz aylarında ise bu belirtilerin yok olduğu bir rahatsızlıktır.

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KIŞ DEPRESYONUNU KLİNİK DEPRESYONDAN AYIRAN FARKLILIKLAR

- Her yıl üst üste, benzer zamanlarda tekrarlanması ve mevsime bağlı yaşanması halinde, kişinin kış depresyonunda olduğundan söz etmek mümkündür.

- Aşırı enerji kaybı, aşırı uyku hali, gün içinde devamlı yorgunluk hissi, gece uykuya dalma ve sabah uyanmada güçlük çekilir.

- Mevsimsel depresyon yaşayan kişiler evde, işte ve okulda önemli sorunlar yaşayabilir. Bir projeye başlamak, başlanan işi bitirmek, iş bölümü ve uzun vadeli planlar yapmak, irade gerektiren kararlar vermek gibi konularda güçlük çekebilir, normalde keyif alarak yaptıkları birçok faaliyeti yapmakta zorlanabilirler.

- Daha çok içe kapanılır, yakın çevreyle daha az zaman geçirilir.

KIŞ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kış depresyonu yaşayan bireylerde enerji kaybı ve olumsuz duygulanım gibi tipik belirtiler görülür. Bunlara ek olarak;

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- İştah kaybı veya artışı,

- Uykuda azalma veya artma,

- İsteksizlik,

- Ümitsizlik,

- Yorgunluk,

- Sinirlilik,

- Ölüm ve intihar üzerine yoğunlaşan düşünceler gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir.

KIŞ DEPRESYONU GENELLİKLE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Her yaştan bireyde kış depresyonu görülmekle birlikte, ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır. Kış depresyonu da diğer depresyon biçimleri gibi kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha sık görülmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları yaşayan bireylerin depresyon şikayeti mevsimsel olarak çok fazla değişebildiği için kış depresyonu yaşama ihtimalleri de daha yüksektir.

KIŞ DEPRESYONUNDAN KURTULMANIN PÜF NOKTALARI 1. GÜN IŞIĞI ALMAYA ÇALIŞIN Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin! Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün. Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi hissetmesini sağlar. Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın. REKLAM 2. SPORA VAKİT AYIRIN Soğuk hava terlememek için özür değildir. Spor merkezinde, evde veya hatta tercihen dışarıda kalbiniz 140’ın üzerinde çarpsın! Sadece kiloyu korumak ve sağlıklı kalmak için değil, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için de spora vakit ayırın. İyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde daha fazla enerjiniz olur, metabolizmanız hızlanır, iyi hissettiren hormonlar salgılanır. Düzenli egzersiz kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaşadığını hissettirir. 3. ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT Mutluluk, zindelik ve canlılık hissi veren seretonin hormonunun seviyesi düştüğünde, karbonhidratlara ve şekerli gıdaları tüketme isteği artar. Kışın özellikle de tatlı yeme eğilimi artar. Şekerli ve beyaz unlu gıdalara bağımlılık fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende uyuşturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediğiniz nasıl hissettiğinizi ciddi ölçüde etkiler. 4. SOSYAL HAYATINIZA ÖNEM VERİN Arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının, komşuları önemini azımsamayın. Her şeyi boş vermek istediğinizde kim size el uzatır? Sizi destekleyecek insanları aklınızda tutun, ihtiyaç duyduğunuzda size cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen bir telefon, kahve sohbeti veya e-mail sizİ canlandırır. REKLAM 5. KIŞA HEYECAN KATIN Bir şeyi yaşamayı beklemek insanı motive eder. Kış, havaların ısınmasını beklemek için çok uzundur. Size heyecan verecek bir hafta sonu gezisi, gece planı veya spor planları kışınıza renk katacaktır. Kayak, kızak, kar yürüyüşü, buz pateni gibi faaliyetleri heyecanla bekleyebilirsiniz. 6. KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN Meşgulsünüz. İş, ders, aile, arkadaşlar, randevular, buluşmalar meşgul olmaktan hoşlansanız dahi herkesin sakin kalmaya ihtiyacı vardır. Bazı sorumluluklara veya davetlere ‘Hayır’ demekten kaçınmayın ve birkaç dakika hiçbir şey yapmadan geçirin. Bu zamanda dikkatinizi içe döndürüp ruhsal olarak sakinleşmeye, bedensel olarak gevşemeye ayırın. Kendinize yardımcı olacak gevşeme egzersizlerini gündeme alın. 7. UYKUNUZU DÜZENLEYİN İnsanlar soğuk havalarda doğal olarak daha uzun uyur. Bu fizyolojik bir ihtiyaçtır ve buna saygı göstermek gerekir. Zamanı iyi kullanarak ve disiplinli olarak, geceleri 7-8 saat uyumayı hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini belli bir düzene oturtmak, hayata ritmini verir ve enerji seviyesini arttırır. İhtiyacınız olan düzeni bulun. Özellikle de hafta sonları çok fazla uyumamaya özen gösterin, bu insanı daha yorgun düşürebilir.