Aşırı mutluluk depresyon belirtisi mi?

Depresyonun karmaşık yapısı, onu teşhis etmeyi ve tedavi etmeyi zorlaştırabiliyor. Yıldız, birçok kişinin, kendilerini iyi hissetmediklerinde bile, sosyal normlara ve beklentilere uymak için mutlu görünmeye çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu durum, özellikle sosyal medyanın etkisiyle daha da pekişmektedir. İnsanlar, sürekli olarak mutlu ve başarılı görünmenin bir zorunluluk olduğu bir dünyada, içsel çatışmalarını ve acılarını gizlemek zorunda kalabilirler."