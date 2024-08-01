Aşırı mutluluk depresyon belirtisi mi?
Depresyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın ve ciddi bir ruh sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok kişi depresyonu yalnızca üzüntü, melankoli ve ilgi kaybıyla ilişkilendirse de, bu karmaşık durumun daha az bilinen belirtileri de var. Özellikle, depresyonun "maskeli" formlarından biri olan aşırı mutluluk ve coşku hali, birçok insan tarafından fark edilmeyebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız, maskeli depresyonu anlattı
Depresyon, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen, uzun süreli bir üzüntü ve ilgi kaybı durumu olarak tanımlanıyor. Depresyon, sadece geçici bir üzüntü veya moral bozukluğu olmayıp; ciddi ve tedavi edilmesi gereken bir ruhsal sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, depresyon, dünya genelinde 300 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın bir hastalıktır.
Depresyonun yalnızca mutsuzluk ve umutsuzluk haliyle sınırlı olmadığı, bazen de kişinin kendini zorla mutlu ve enerjik gösterdiği durumlarla ortaya çıkabildiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız, "Maskeli depresyon olarak adlandırılan bu durum, kişinin içsel sıkıntılarını ve duygusal acılarını gizleyerek, dışarıya karşı sahte bir mutluluk maskesi takmasıyla karakterizedir. Bu tür bir depresyon, kişinin gerçek duygusal durumunu anlamayı zorlaştırabilir ve dolayısıyla gerekli yardımı almasını engelleyebilir" dedi.
Depresyonun karmaşık yapısı, onu teşhis etmeyi ve tedavi etmeyi zorlaştırabiliyor. Yıldız, birçok kişinin, kendilerini iyi hissetmediklerinde bile, sosyal normlara ve beklentilere uymak için mutlu görünmeye çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu durum, özellikle sosyal medyanın etkisiyle daha da pekişmektedir. İnsanlar, sürekli olarak mutlu ve başarılı görünmenin bir zorunluluk olduğu bir dünyada, içsel çatışmalarını ve acılarını gizlemek zorunda kalabilirler."
Yıldız, "Depresyonun anlaşılması ve doğru bir şekilde ele alınması, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
İŞTE DEPRESYON BELİRTİLERİ
Depresyonun belirtileri kişiden kişiye değişebilir; ancak yaygın belirtiler şöyle:
- Sürekli üzüntü, boşluk hissi veya umutsuzluk
- İlgi veya zevk kaybı
- Enerji düşüklüğü ve yorgunluk
- Uykusuzluk veya aşırı uyuma
- İştah değişiklikleri ve kilo kaybı veya alımı
- Konsantrasyon güçlüğü ve kararsızlık
- Suçluluk, değersizlik veya çaresizlik duyguları
- Fiziksel belirtiler (ağrılar, baş ağrıları vb.) belirgin bir nedeni olmadan
- Ölüm veya intihar düşünceleri
DEPRESYONU NELER TETİKLER?
Yıldız, depresyonun kesin nedeninin tam olarak bilinmediğini ve bir dizi faktörün bu durumu tetikleyebileceğini ifade etti. İşte depresyonu tetikleyen faktörler:
Genetik faktörler: Ailede depresyon öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir.
Biyokimyasal faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler depresyonla ilişkilidir.
Çevresel faktörler: Travma, stres, kayıp, ilişkisel sorunlar ve işsizlik gibi durumlar depresyon riskini artırabilir.
Psikolojik faktörler: Özellikle düşük benlik saygısı ve aşırı eleştirel bir iç ses, depresyon gelişiminde rol oynayabilir.
DEPRESYON NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Depresyon tedavisi, genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonunu içeriyor:
Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi terapiler, düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olabilir.
İlaç tedavisi: Antidepresanlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olabilir.
Diğer tedaviler: Fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve stres yönetimi teknikleri de tedavi sürecinde önemli rol oynar.