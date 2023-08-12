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        Haberler Dünya Havalimanında taksiye alınmayan adam taksiyi çaldı

        Havalimanında taksiye alınmayan adam taksiyi çaldı

        İngiltere'de Muhammed Ahmed isimli bir kişi, bir taksicinin kendisini almayı reddetmesinin ardından, Gatwick Havalimanı'ndan bir taksiyi çaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:40
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        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
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        İngiltere'de Muhammed Ahmed isimli bir kişi, Eylül 2022'de başka bir taksinin onu almayı reddetmesinin ardından, Gatwick Havalimanı'ndan bir taksiyi çaldı.

        Sussex polisi ise Muhammed Ahmed isimli kişinin taksiyi çaldığı anın videosunu geçtiğimiz gün paylaştı.

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        Polisin açıklamasına göre 24 yaşındaki Ahmed aracı çalmasının ardından polis ile kovalamaca başladı. Ahmed sonunda, 150 mil uzaktaki Walsall'da bir çıkmaz sokağa girdikten sonra tutuklandı.

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        Hakkında yapılan soruşturmanın ardından Ahmed 'tehlikeli araç kullanma'dan adliyeye sevk edildi.

        Mahkeme Ahmed'e 14 ay ertelenmiş hapis cezası verildi ve 18 ay araba kullanmaktan men edildi.

        Ayrıca 150 saatlik ücretsiz kamu hizmeti ile taksi şoförüne tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

        * Haberin görseli Sussex Polisi'nden servis edilmiştir.

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