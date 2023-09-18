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        Havaya rastgele ateş açan şüpheliler yakalandı

        Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açıp, çevredekilere korku dolu anlar yaşatan şüpheliler yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:18
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        Silahlarla birlikte yakalandılar
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        İstanbul Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşılan şüpheliler gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Beylikdüzü'nde 2 kişinin havaya rastgele ateş ettiğinin yer alması üzerine çalışma başlattı.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

        Yapılan araştırmada şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, O.K. ve B.S.Syi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Yaşı 18den küçük olan B.S.S'nin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaya ateş ederken araç kullandığının belirlenmesi üzerine şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #beylikdüzü
        #haberler
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