Kütahya'da evinin bodrumuna sığınan yavru köpeği besleyen bir vatandaş, 2 günlüğüne ayrıldığı evine döndüğünde köpeğin çenesi ile dişlerini kırılmış halde buldu.



Habertürk Whatsapp hattına gelen bilgilere göre, Kütahya'nın Emet İlçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Nesrin A. birkaç gün önce evinin bodrumuna sığınan yavru köpeğe bakmaya başladı. Köpek havladığı için tehdit aldığını belirten Nesrin A., iki günlüğüne evinden ayrılıp geri döndüğünde tam bir dehşetle karşılaştı.

Yavru köpeği çenesi ve dişleri kırılmış halde bulan Nesrin A., sosyal paylaşım sitesinden hayvanseverlere seslenerek yardım istedi. Emet'teki hayvanseverler olaya büyük tepki gösterirken belediye zabıta ekipleri küçük köpeği Tavşanlı İlçesi'ndeki veterinere götürdü. Çenesinde kırık tespit edilen köpek, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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