Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı restore edilecek

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Bugün de baktık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok güzel bir proje geliştirmiş, ihalesi yapılmış. Sayın Valimiz de onun müjdesini verdi. Bir esnaf ve bir Edirneli olarak çok gururlandık. Edirne'nin göz bebeği olan bir meydan, daha da güzelleşecek. Bu hanın tadilatı ile çok güzel bir meydan olacak" dedi.