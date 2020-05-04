Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç a vitamini bakımından çok zengin bir yiyecektir. Bazı çocuklar havuç yemeyi pek sevmez sizde dilerseniz havucu yoğurda gizleyip çocuklarınıza yedirebilir ya da meze olarak sofralarınızda havuç taratoru sunabilirsiniz.
Havuç Tarator Malzemeler:
- 3 adet havuç
- 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz
Havuç Tarator Yapılışı:
- Sıvı yağ genişçe bir tavaya dökülür.
- Küçük doğradığımız sarımsaklar kokusu çıkana kadar kavrulur.
- Son olarak rendelediğimiz havuçlar karışıma eklenir.
- Havuçlar yumuşayana kadar kavrulur.
- Yumuşayan havuçlar ocaktan alınır.
- Soğuyana kadar bekletilir.
- Soğuyan havuçlar çırpılmış ve tuz eklenmiş yoğurdun içerisine dökülür.
- Servis tabağına alınarak sunuma hazır hale gelir.
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