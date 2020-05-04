Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç a vitamini bakımından çok zengin bir yiyecektir. Bazı çocuklar havuç yemeyi pek sevmez sizde dilerseniz havucu yoğurda gizleyip çocuklarınıza yedirebilir ya da meze olarak sofralarınızda havuç taratoru sunabilirsiniz.

Havuç Tarator Malzemeler:

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Havuç Tarator Yapılışı: