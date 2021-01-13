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Hayali olan ay-yıldızlı formaya Ampute Milli Futbol Takımı'yla ulaştı

Doğuştan sağ bacağı gelişmeyen Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Feyyaz Gözüaçık, ay-yıldızlı ekibin başarısı için mücadele etmenin gururunu yaşıyor

Hayali olan ay-yıldızlı formaya Ampute Milli Futbol Takımı'yla ulaştı

Doğuştan sağ bacağı gelişmeyen Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Feyyaz Gözüaçık, ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da yaşayan 31 yaşındaki Feyyaz Gözüaçık'ın, doğuştan sağ bacağı gelişmediği için kısa kaldı.

Yaşadığı zorlukları ailesinin desteğiyle atlatan Feyyaz Gözüaçık, çocukluğundan bu yana futbola ilgi duydu.

Rahatsızlığına rağmen hiçbir zaman futbol oynamaktan vazgeçmeyen Feyyaz Gözüaçık, hep milli takımda oynama hayali kurdu.

14 yaşındayken Kayseri Engelli Spor Kulübünde forma giymeye başlayan Feyyaz Gözüaçık, gösterdiği başarıların ardından milli takıma çağrıldı.

Hayalini Ampute Milli Futbol Takımı'nda 12 yıldır top koşturarak gerçekleştiren deneyimli oyuncu, ay-yıldızlı ekibin başarısı için ter dökmenin gururunu yaşıyor.

Feyyaz Gözüaçık, kariyerini Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda sürdürüyor.

"BAYRAĞI TEMSİL ETMEK ÇOK MUTLULUK VERİCİ BİR ŞEY"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Feyyaz Gözüaçık, AA muhabirine, engelli olması nedeniyle küçük yaşlarda olgunlaştığını söyledi.

Hayata her zaman umutla baktığını, futbol tutkusunun hayata bakış açısını değiştirdiğini aktaran deneyimli oyuncu, "Engelli olduğumuz için mahalledeki maçlara beni almak istemezlerdi. O zamandan beri mücadeleyi bırakmadık." diye konuştu.

Feyyaz Gözüaçık, Ampute Milli Futbol Takımı'nın kurulmasıyla takıma davet edildiği günü hiç unutamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatım o günden sonra hep olumlu yönde değişti. A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını izlerken, 'Ben de bir gün onlar gibi ülkemizi temsil edebilir miyim?' diye hayaller kuruyordum. Allah bana da nasip etti. Allah gerçekleşmeyecek hayali kurdurmazmış. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Allah bize de bunu nasip etti. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Turnuvalardan döndükten sonra bunu daha iyi anladık. Ampute Milli Takımı olarak Avrupa şampiyonu olunca halkımız bizi çok güzel karşıladı. Sürekli tebrikler, plaket ve madalyalarla bizi daha çok mutlu ettiler. Bayrağı temsil etmek çok huzur verici, mutluluk verici bir şey. Çok farklı bir duygu."

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