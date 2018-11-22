Yıllardır anlattığı hikayelerle yüzümüzü güldüren bir sanatçı Sunay Akın... Her hikayesinin altında da yılların araştırması var. Bu yüzdendir ki sanatçının anlattıklarının ardında, ağaç gibi dallanıp budaklanan onlarca minik hikayelere rastlıyorum. Onu şiirinden, kitaplarından ya da hikayelerinden tanımaya çalışmaya bir başladığımda da kendimi onun dünyasına kaptırıveriyorum.

Bir yandan bu düşünceler aklımda dolanırken, diğer yandan da Sunay Akın'ın yeni kitabı Kalede 1 Başına'nın tanıtımına gitmek için iş çıkışı metrodan çıkmaya çalışıyordum. Sunay Akın, edebiyatseverlerin karşısına bu kez 90 dakika sahada olup arkadaşlarını sırtını dönmeyen tek oyuncu olan kalecileri anlatıyor. İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan kitapta yok yok...

Nobelli bilimci Aziz Sancar, Berlin kaplanı Turgay Şeren ve onun jübile maçına katılan ünlü Rus kaleci Lev Yaşin, antrenmanlara kömür işçilerinin Zonguldak'tan gönderdiği madenci eldivenleriyle çıkan Şenol Güneş, Yaşar Kemal'e İstanbul'daki ilk evinin kapısını açan Abidin Dino’nun yeğeni Sabri Dino, düğün davetiyesinde gelinin attığı şutu karşılayan damat Yılmaz Vural, en renkli kalecilerden Varol Ürkmez ve ona elini uzatan Baba Hakkı, Nâzım Hikmet'in şiirindeki kaleci ve Albert Camus, Pavarotti ve daha niceleri…

"Kaleciler güzel insanlardır. Kalecilerin dayanışması başka hiçbir alanda yoktur. Kaleciyken bir gol yediğinizde herkes size karşı çıkarken rakip takımın kalecisi soyunma odasında yanınıza gelip sizi teselli eder. Yanınızdadır."

SALON KÜÇÜK BİR STAT GİBİ

Zaten etkinliğin olduğu salon da küçük bir stadı andırıyordu. Şenol Güneş, Alper Boğuşlu, Cenk Gönen, genç sporcular... Sanki kalabalıktan bir kişi tezahürata başlasa devamı gelecek gibi...

(Soldan sağa Malaga kalecisi Cenk Gönen, Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Trabzonsporlu Hüseyin Tok, Şenol Güneş ve Mecidiyeköyspor’un kalecisi Ege Boğuşlu)

Kalabalığın arasından Sunay Akın'ın yanına yaklaştım ve kendi ağzından kitabını dinleme fırsatı buldum. Akın, birebir tanışmadığı ama çok sevdiği, ne zaman köprüden geçse aklına düştüğü Sabri Dino'ya ithaf etmiş kitabını...

Sanatçı, "Ben de bu kitapta aslında futbolu değil hayata sırtını dönmeyenleri anlatıyorum. Hep barış, demokrasi, özgürlük, adalet arayışında ilkelerinden vazgeçmeyenlerden söz ediyorum. Örneğin bir Uğur Mumcu var burada. Çünkü Uğur Mumcu kaleciydi. Aziz Sancar var. 68 kuşağı var bu kitapta. Köy Enstitüleri var. Baktığımız zaman bu insanlara hayatlarında her zaman sağlam durmuş, kaleyi terk etmemiş en zor koşullarda bile mücadeleyi sürdürmüş insanlar var. Aslında sırtını dönmeyenleri anlatıyor bu kitap" sözleriyle Kalede 1 Başına'yı anlatıyor.

Sunay Akın Şenol Güneş sevgisini bu sözlerle anlatıyor: "Hepimizin lakapları vardır ancak bir insana lakap olarak Şenol denir mi? Bu yüzden adımı Şenol sanıyorlardı. Bugün bile hala lise yıllarından arkadaşlarım beni gördüğünde Şenol diyordu. Çünkü benim hayalim Şenol Güneş ile aynı takımda oynamaktı."

"BEN DE KALECİYDİM"

Kitabın nasıl şekillendiğini sorduğumda da kendisinin de zaten kaleci olduğunu söylüyor. İlk kitabı Makiler'i çıkardığında da zaten Hasköy'de kaleciymiş Akın. Antrenman çantasında da eldivenleri, kramponları, kaleci kazağı ve Makiler kitabından karalamalar varmış. Zaten şiirlerinde, kitaplarında kaleciler hep göz kırparmış okuyucuya...