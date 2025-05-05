'Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik' tiyatroseverlerle buluştu

15 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen prömiyerin ardından 16 - 17 Nisan'da sahnelenen 'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' isimli tiyatro oyunu ile Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki insan sevgisini, doğa tutkusunu ve İstanbul'un renkli atmosferini tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle birleştirerek sanatseverlere bir görsel bir şölen sunuldu.

Oyun, seyircileri; dingin duygusuyla, hayatın koşuşturmasından koparıp Sait Faik’i, İstanbul’u, umudu, sevmeyi, adayı, yalın insan ilişkilerini anlatan bir dünyaya götürüyor.

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Seyircinin yoğun ilgisi nedeniyle oyun, 26 Haziran 2025'te AKM'de tekrar sahnelenecek. Ayrıca 28 Mayıs'ta Ankara Kulis Sanat Tiyatrosu Panora'da ve 31 Mayıs'ta İş Kuleleri Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, bu projeyle yalnızca Sait Faik'i değil, Türk edebiyatının diğer önemli isimlerini de sahneye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Edebiyatla tiyatroyu buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Oyun Takvimi ise şöyle;

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