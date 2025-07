Hayatını kaybeden metal efsanesi Ozzy Osbourne için İstanbul'da lokma döküldü

KİMDİR?

1948 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde dünyaya gelen John Michael "Ozzy" Osbourne, işçi sınıfı bir ailenin çocuğuydu. Altı kardeşiyle birlikte büyüdü, eğitim hayatında ise büyük zorluklar yaşadı. Ancak 14 yaşında tanıştığı Beatles müziği, onun için her şeyi değiştirdi. Okulu bıraktıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı ama asıl tutkusu müzikti. Lise yıllarında tanıştığı Tony Iommi ile birlikte kurduğu ilk grup, daha sonra Black Sabbath adını alarak heavy metal tarihinin başlangıç noktasına dönüştü. Osbourne’un karanlık, teatral sahne tarzı ve etkileyici sesi, Black Sabbath’ı kısa sürede dünya çapında ünlü yaptı. 1970 yılında yayınlanan ilk albümleri "Black Sabbath", Amerikan listelerinde büyük başarı yakalayarak grubun önünü açtı. 1979 yılında uyuşturucu bağımlılığı ve disiplinsizlik gerekçesiyle Black Sabbath’tan kovulan Osbourne, bu kararı önce bir yıkım gibi görse de, ardından gelen yıllar onun asıl müzikal mirasını yazdığı dönem oldu. Don Arden’in plak şirketiyle anlaşıp, Sharon Osbourne’un desteğiyle kendi grubunu kuran Osbourne, 1980 yılında yayınladığı "Blizzard of Ozz" albümüyle solo kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. Bu albümde yer alan "Crazy Train" ve "Mr. Crowley" gibi şarkılar, Osbourne’u heavy metalin solo yıldızlarından biri haline getirdi. Peş peşe çıkan albümleriyle 1980’lerin en çok konuşulan rock figürlerinden biri haline gelen sanatçı, özellikle gitarist Randy Rhoads ile yakaladığı sinerjiyle farklı bir kulvara geçti. Ancak Rhoads’un 1982 yılında trajik bir uçak kazasında hayatını kaybetmesi, Osbourne için hem profesyonel hem de duygusal bir kırılma noktası oldu. Osbourne’un solo kariyerinde yayımladığı 13 stüdyo albümünün neredeyse tamamı büyük ticari başarılar kazandı. Özellikle ilk yedi albümü, ABD’de Multi-Platinum sertifikaları alarak satış rekorları kırdı. “Over the Mountain”, “Flying High Again”, “Bark at the Moon”, “Shot in the Dark”, “No More Tears”, “Mama, I’m Coming Home” gibi parçalar, rock müzik tarihine geçti. 1991’de çıkan No More Tears albümü, hem müzikal olgunluğu hem de duygusal yoğunluğuyla büyük beğeni topladı. Bu dönemde Zakk Wylde ile kurduğu müzikal ortaklık da, Osbourne’un imzası haline gelen gitar sound’unun şekillenmesinde önemli rol oynadı. Ozzy Osbourne, kariyerinin başından beri yanında olan Sharon Osbourne ile evliydi. Sharon, hem menajeri hem de hayat arkadaşı olarak, Osbourne’un hem başarılarında hem de kriz anlarında en büyük destekçisiydi. Çiftin birlikte üç çocuğu oldu. Osbourne ailesi, özellikle 2000’lerde yayınlanan "The Osbournes" adlı reality show sayesinde tüm dünyada popüler kültür figürüne dönüştü. Osbourne, 1993 yılında “I Don’t Want to Change the World” şarkısıyla En İyi Metal Performansı dalında Grammy Ödülü kazandı. Bunun dışında sayısız müzik ödülüne aday gösterildi, onurlandırıldı. Ancak onu asıl özel kılan şey, metal müziğin oluşumuna doğrudan katkı sunması ve bu türün yaygınlaşmasında öncü rol oynamasıydı. Sahnede yaptığı çılgınlıklarla, dönem dönem yaşadığı sansasyonlarla ve çalkantılı yaşam öyküsüyle Osbourne, rock tarihinin en "gerçek" figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra 5 Temmuz’da Black Sabbath ile son konserini verdi. Grubun son konseri, Osbourne’un memleketi olan Birmingham’ın Aston kentindeki Villa Park’ta gerçekleşti. Grup, stadyumda 40 bin kişiye ve canlı yayında milyonlarca kişiye hit şarkılarından oluşan bir performans sergiledi. Sahnede ise Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Ronnie Wood ve Yungblud gibi rock dünyasının önde gelen isimleri onlara eşlik etti. Etkinliğin müzik direktörü Tom Morello’ya göre, grubun son performansı hayır kurumları için 140 milyon sterlin topladı. Osbourne ve Black Sabbath’ın mirasını kutlayan bir konser filminin 2026’da yayınlanması planlanıyor. Dünyaca ünlü müzisyen, uzun süredir mücadele ettiği Parkinson hastalığı ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Osbourne, ilk kez 2020 yılında Parkinson teşhisi konduğunu açıklamış; daha sonra geçirdiği boyun ve omurga ameliyatları, sinir sistemini zayıflatmıştı. Bu sağlık sorunları, hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtladı ve hastalıkla mücadelesini daha da zorlaştırdı.