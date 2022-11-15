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Haberler Gündem Trafik Hayvan yüklü kamyonet devrildi, sürücü öldü
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Büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet devrildi, sürücü öldü

Aksaray'da, büyükbaş havyan yüklü kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Ülker hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı

Hayvan yüklü kamyonet devrildi, sürücü öldü
Hayvan yüklü kamyonet devrildi, sürücü öldü
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DHA

Aksaray'da, büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Ülker (36) yönetimindeki 43 FR 565 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İsmail Ülker hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Özdemir (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özdemir, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin kasasındaki 9 büyükbaş hayvanın ise zarar görmediği öğrenildi.

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