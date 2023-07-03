Hayvanlarını evine götürürken hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Hayvanlarını evine götürürken hayatını kaybetti
ABONE OL

Hayvanlarını evine götürürken otomobil çarpan kadın öldü

Bolu'da, otlattığı büyükbaş hayvanlarını evine götürmek isteyen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastane yolunda yaşamını yitirdi

Hayvanlarını evine götürürken hayatını kaybetti
İHA

Bolu'da, otlattığı hayvanlarını evine götürmek isteyen Havva Arabacı (47), kazada can verdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu ilçesi Çavuşderesi köyünde meydana geldi. Havva Arabacı, yeşil alanlarda otlattığı büyükbaş hayvanlarını havanın kararmasıyla birlikte eve götürmek istedi.

Bu sırada M.S. yönetimindeki otomobilin çarptığı Havva Arabacı, ağır yaralandı. Otomobile bindirilerek hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kadın, yolda hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Havva Arabacı'nın ailesi M.S.'den şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 yaşındaki Suphi'nin oyunu feci bitti!
GÜNDEM 4 yaşındaki Suphi'nin oyunu feci bitti!
Son dakika haberi: Ankara'da 81 yaşındaki yaşlı adam karısını öldürdü!
GÜNDEM 81 yaşındaki yaşlı adam karısını öldürdü!
Katilden pişkin savunma: "Yine olsa hesabını sorardım" diyen abla katiline "haksız tahrik" indirimi - Güncel haberler
GÜNDEM Abla katiline "haksız tahrik" indirimli ceza
Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı - En son haberler
GÜNDEM Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı
Yunanistan'ın geri ittiği 84 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği 84 göçmen kurtarıldı
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ 2023 | Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Bedelli askerlik ücreti için gözler o tarihte!
Kafe yıkımında İBB görevlilerini darp eden 6 kişiye dava!
GÜNDEM Kafe yıkımında İBB görevlilerini darp eden 6 kişiye ...
Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın gündeminde! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nasıl?
GÜNDEM Ali Cabbar hikayesi
LGS tercih süreci başladı
GÜNDEM LGS tercih süreci başladı
Son dakika: İzmir'de orman yangını çıktı! - Haberler
GÜNDEM İzmir'de orman yangını çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.