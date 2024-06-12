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        Sıcak havalarda sokak hayvanları için 'bir kap su' çağrısı

        Hava sıcaklığının 37 dereceyi aştığı Edirne'de hayvan severler, vatandaşlara kapılarının önüne bir kap su koyma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:52
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        Hayvan severlerden 'bir kap su' çağrısı
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        Keşan'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 37 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklık, insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere ve su birikintileri yanına gitti.

        "HER CANLININ SUYA İHTİYACI VAR"

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını ve buna bağlı olarak sokak hayvanlarının suya olan ihtiyacının arttığını belirterek, "Bizler evlerimizde kendimi koruyabiliyoruz, soğuk sularımızı içebiliyoruz ama sokak hayvanlarının böyle bir imkanı yok. Lütfen kapınızın önüne bir kap su koyun. Kedi, köpek ve kuşları, bu sıcak havalarda lütfen unutmayalım. Bir kap suyu onlardan esirgememenizi rica ediyoruz. Zaten birçok vatandaş bunun bilincinde ama bunun artmasını istiyoruz. Şu anda yiyecekten çok suya ihtiyaçları var. Bu bir sevaptır, bu bir insanlık vazifesidir. Bunun yapmanın bilincine varalım. Her canlının suya ihtiyacı var" dedi.

        "HAYVANLARDA VÜCUT SUSUZ KALIRSA CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇAR"

        Veteriner Hekim Heves Yıldız ise aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarının temiz suya ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Su ihtiyaçları artacağı için muhakkak ki kapılarımızın önüne bir kap temiz su koymamız gerekiyor. Esnaflarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları gerek. Hayvanlarda vücut susuz kalırsa ciddi hastalıklara yol açar. Özellikle köpeklerin vücut ağırlıkları nedeniyle çok su içmeleri gerekiyor. Kedilerin de vücutlarını yalayarak temizledikleri için temiz suya ihtiyaçları var. Vücut sıcaklıklarını ayarlamalarında da suyun önemi çok büyük. Suya erişilemediği durumlarda hastalıklara yol açabiliyor" diye konuştu.

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