Hazal Çağlar ile Samet Akaydın tatilde

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, haziran ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, yazın son günlerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için soluğu tatil beldesinde aldı.

Nişanlısı ile tekne turu da yapan Hazal Çağlar, bir mağarada Samet Akaydın'a poz verdi.

Hazal Çağlar, nişanlısının da yer aldığı tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Hazal Çağlar, paylaşımlarında ayrıca Samet Akaydın'ı tavlada yendi ve o anları da takipçileriyle paylaştı.