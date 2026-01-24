Habertürk
Habertürk
        Hazal Kaya: Aramızda sorun yok - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: Aramızda sorun yok

        Hazal Kaya, Meryem Uzerli ile aralarında bir sorun olmadığını, birbirlerini sevdiklerini söyledi

        Giriş: 24.01.2026 - 20:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:32
        "Aramızda sorun yok"
        Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards adlı organizasyona bu yıl da birçok Türk ünlü katılmış, gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Hazal Kaya ile Meryem Uzerli'nin karşılaşmasında yaşananlar olmuştu. Uzerli’ye hayranlığını dile getiren Kaya, bunu; "Yaşlan artık be!" şeklindeki dile getirmişti.

        Meryem Uzerli, geceden paylaştığı fotoğraflarda Joy Awards'a katılan Türk meslektaşlarını etiketledi. Ancak aralarında geçen diyalogla geceye damga vurduğu Hazal Kaya’yı etiketlememesi dikkat çekmişti.

        Hazal Kaya, Meryem Uzerli ile aralarında bir gerginlik olmadığını şu sözlerle ifade etti; "Meryem’e hayranım. Siz bilmezsiniz ama 'Adını Feriha Koydum' ile 'Muhteşem Yüzyıl' setleri yan yanaydı. O zamandan beri birbirimizi çok severiz."

        Ege ve Akdeniz'de sağanak var

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi

        #hazal kaya
        #Meryem Uzerli
