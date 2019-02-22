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"GERÇEK HAYATI AŞK- I MEMNU SANIYORLAR"

Hazal Kaya, "Beren Saat düğünde yoktu gelenler kadar gelmeyenler de konuşuldu. davetli mi değildi Beren Hanım?" soruları üzerine, "Olabilir mi öyle bir şey? Yani katılamadı bir manisi oldu heralde. Aşk-ı Memnu sanıyorlar heralde gerçek hayatı. Öyle bir entrika yok yani." dedi.