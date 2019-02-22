Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama

Giriş: 22.02.2019 - 10:18 | Güncelleme:  

Hazal Kaya ile 5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Ali Atay'ın düğünü çok konuşulmuştu. Çiftin düğününe gelenler kadar gelemeyenler de olay olmuştu. Hazal Kaya konuyla ilgili ilk kez konuştu....

  • 1Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    1|22

    Oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi.

  • 2Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    2|22

    2. Sayfa programının haberine göre, çiftin düğününe ünlü dostları akın etti. Kaya'nın bir zamanlar rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinden çok sayıda oyuncu arkadaşı düğünde yanında bulunurken Beren Saat'in geceye katılmaması dikkat çekmişti. 

  • 3Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    3|22

    Beren Saat'in düğüne davetli olmadığı için gecede bulunmadığı iddia edilmişti. Hazal Kaya'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

  • 4Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    4|22

    "GERÇEK HAYATI AŞK- I MEMNU SANIYORLAR"

    Hazal Kaya, "Beren Saat düğünde yoktu gelenler kadar gelmeyenler de konuşuldu. davetli mi değildi Beren Hanım?" soruları üzerine, "Olabilir mi öyle bir şey? Yani katılamadı bir manisi oldu heralde. Aşk-ı Memnu sanıyorlar heralde gerçek hayatı. Öyle bir entrika yok yani." dedi. 

  • 5Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    5|22

    Ünlü oyuncu hamile olduğu iddialarına da, "Henüz değilim. Ben çok istiyorum ama hayırlısı bakalım." şeklinde yanıt verdi. 

  • 6Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    6|22

    Hazal Kaya modacı Cemil İpekçi'nin eşi Ali Atay için söylediği, "Valla kızım olsa vermezdim, heralde huyu güzel" sözleriyle ilgili, "Ben konuştum onunla şaka yapmış siz abartıyorsunuz" yorumunu yaptı.  

  • 7Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    7|22
  • 8Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    8|22
  • 9Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    9|22
  • 10Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    10|22
  • 11Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    11|22
  • 12Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    12|22
  • 13Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    13|22
  • 14Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    14|22
  • 15Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    15|22
  • 16Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    16|22
  • 17Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    17|22
  • 18Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    18|22
  • 19Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    19|22
  • 20Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    20|22
  • 21Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    21|22
  • 22Hazal Kaya'dan Beren Saat'le ilgili ilk açıklama - Magazin haberleri
    22|22

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0