Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hazar Ergüçlü'nün kombinini beğense de bir kısım takipçileri ise ünlü oyuncu için: "Gözlerim kanadı bu ne?", "Rüküş bir kombin", "Hazal bu kötülüğü kendine nasıl yaptın?" gibi yorumlarda bulundu.