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Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

Yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yayınladığı pozları ve iddialı kombinleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ergüçlü'nün son olarak katıldığı ödül töreni için tercih ettiği kıyafeti oldukça cesur bulundu.

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  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

    Kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıl ilişki yaşayan fakat geçtiğimiz aylarda ani bir kararla ilişkisini noktalayan oyuncu Hazar Ergüçlü, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

    Ödül töreninde tercih ettiği beyaz uzun eteği ve siyah büstiyeriyle çekildiği pozları sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan oyuncu Hazar Ergüçlü'ye bir kısım beğeni yağdırırken bir kısım sosyal medya kullanıcısı da eleştiri yağdırdı.
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

    Kombiniyle çekildiği fotoğraflarını 3 milyon takipçili Instagram hesabından yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün düzgün fiziği sevenlerinden tam not almayı başardı.
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

    Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hazar Ergüçlü'nün kombinini beğense de bir kısım takipçileri ise ünlü oyuncu için: "Gözlerim kanadı bu ne?", "Rüküş bir kombin", "Hazal bu kötülüğü kendine nasıl yaptın?" gibi yorumlarda bulundu.
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

    İşte Hazar Ergüçlü'nün son pozları...
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!
  • Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncu "Yok artık" dedirtti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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