"ZİNCİRLERİMDEN KURTULDUM"

Değiştiğini ve zincirlerinden kurtduluğunu söyleyen Ergüçlü, "Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil. Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da 'Olduğum gibi güzelim' diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor." şeklinde konuştu.