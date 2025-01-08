Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 882 milyar 732 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 210 milyar 987 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 142 milyar 32 milyon lira, faiz ödemeleri ise 69 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 259 milyar 300 milyon lira açık verdi.