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        Haberler Bilgi Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, yazılı ve sözlü sınavı ne zaman?

        250 vergi müfettişi başvuruları sürüyor! İşte vergi müfettişi başvuru tarihleri ve sınav konuları

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 yeni vergi müfettişi alımı için süreci resmen başlattı. 7 Nisan itibarıyla başlayan başvurular kapsamında adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava katılacak. Sınavlarda; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, matematik, fizik ve kimya gibi farklı disiplinlerden sorular yöneltilecek. Vergi müfettişi olma hayali kuran adaylar, başvuru tarihleri ve sınav süreciyle ilgili ayrıntıları yakından takip ediyor. İşte 250 kişilik kadroya dair başvuru süreci ve sınav detaylarıyla ilgili tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:58
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 kişilik vergi müfettişi kadrosu için alım sürecini başlattı. 7 Nisan'da başlayan başvurular kapsamında adaylar önce klasik yöntemle uygulanacak yazılı sınava, ardından ise sözlü mülakata tabi tutulacak. Başvurular sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan (https://www.hmb.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşte vergi müfettişliği alım süreciyle ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları...

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        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişi alımları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

        Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

        Alımı yapılacak 250 vergi müfettiş Yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50’si ise mühendislik fakültelerinin bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecek.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI SINAV TARİHLERİ NEDİR?

        Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum şeklinde yapılacaktır.

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        SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

        Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Sınav konuları; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için oturum sırasına göre 4 (dört) oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

        Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

        Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

        Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

        İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

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        Sınav konuları; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

        Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve Algoritma.

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