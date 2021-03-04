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Hazır giyim ilk 3'teki yerini korudu

Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 516 milyon 935 bin dolar ihracat yapan sektör, 2021'in aynı döneminde sınırlı artışla 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarlık dış satıma imza attı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta kapanma önlemleri devam ettiği için şubat ayında hedefimizi yakalayamadık. Kapanma önlemlerine rağmen şubat ayında AB ülkelerine ihracatta olumlu bir performans sergiledik. AB'ye ihracatımız şubatta yüzde 7,9, ilk 2 ayda ise yüzde 6,2 artış gösterdi" dedi

Hazır giyim ilk 3'teki yerini korudu
AA

Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 516 milyon 935 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon, 2021'in aynı döneminde sınırlı artışla 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarlık dış satıma imza atarak en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay Türkiye'nin ihracatı, salgına rağmen 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladı.

Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 516 milyon 935 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon, bu yılın aynı döneminde sınırlı artışla 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 34 milyon 759,94 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 118 milyon 797 bin dolarla Bursa ve 116 milyon 903 bin dolarla İzmir izledi.

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 274 milyon 49,89 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 185 milyon 472,65 bin dolarla İspanya ve 130 milyon 133,92 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Sektörde en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 931 milyon 940,66 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 171 milyon 764,38 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 131 milyon 329,68 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, şubat ayında 227 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından 10,4 pay aldı.

ABD'YE ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, hazır giyim ihracatının yüzde 70'ini AB ülkelerine ve Birleşik Krallık'a yaptığını belirterek, "Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta kapanma önlemleri devam ettiği için şubat ayında hedefimizi yakalayamadık." dedi.

Gültepe, Şubat 2021'i, geçen yılın şubat ayına göre bir gün kısa olmasına rağmen Şubat 2020 ile başa baş, 1 milyar 517 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ocak-şubat dönemindeki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre binde 9 artış ile 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracatımızda şubatta yüzde 2,4, ocak-şubat döneminde yüzde 2,3 artış kaydettik. Kapanma önlemlerine rağmen şubat ayında AB ülkelerine ihracatta olumlu bir performans sergiledik. AB'ye ihracatımız şubatta yüzde 7,9, ilk 2 ayda ise yüzde 6,2 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD'ye ihracatımızdaki artış trendi 2021'de de devam ediyor. İlk 2 ayda ABD'ye ihracatımız yüzde 28,6 artışla 123,1 milyon dolara yükseldi. ABD'nin yanı sıra Polonya, Kazakistan, Çekya ve Avusturya, yüksek ihracat artışı sağladığımız pazarlar olarak öne çıktı. 2 aylık dönemde ihracatımız Polonya'ya yüzde 25, Kazakistan'a yüzde 58,1, Çekya'ya yüzde 116, Avusturya'ya yüzde 61 arttı."

Mustafa Gültepe, ilk 2 ayda ihracatın daraldığı ülkeler arasında AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın öne çıktığını aktararak, ocak-şubat döneminde Birleşik Krallık'a olan ihracatın yüzde 7,7 daraldığını, Birleşik Krallık'ın yanı sıra önemli pazarlar arasında yer alan Irak, İsrail, Belçika ve Rusya'ya ihracatın da ilk 2 ayda gerilediğini anlattı.

Maske ve koruyucu giysinin ihracata katkısının bu yıl da devam ettiğini belirten Gültepe, ilk 2 ayda yaklaşık 176 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi

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