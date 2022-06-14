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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? soruları gündeme geldi. 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanan memur ve emekli maaşları için gözler 6 aylık enflasyon verilerinde. İşte TÜİK ile enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? TEFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

    Enflasyon verileri bildindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanmaktadır. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Haziran ayı verileri milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? TEFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz pazar gününe denk geldiğinden dolayı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.
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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? TEFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

    MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

    TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 attı. 
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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? TEFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

    TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

    Mayıs 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.
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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? TEFE - TÜFE ne zaman açıklanacak?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2022 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,75 ihtimalle yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 17,60 ihtimalle ise yüzde 35-38,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,05’inin beklentilerinin yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 19,05‘inin beklentilerinin ise yüzde 35-38,99 aralığında olduğu gözlendi.

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