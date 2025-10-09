Habertürk
Habertürk
        HBB'den özel gereksinimli bireylere kurs | Son dakika haberleri

        HBB'den özel gereksinimli bireylere ön muhasebe kursu

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin özel sektörde istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla ön muhasebe alanında kurs veriyor

        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:29
        HBB'den özel gereksinimli bireylere kurs
        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle vatandaşların sosyal, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla kurslar düzenlemeyi sürdürüyor.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi (HAKİM) Projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla mesleki eğitim programlarına devam ediyor.

        Proje kapsamında, özel sektörde istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla ön muhasebe alanında eğitim alan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Eğitim süresince katılımcılara destek olmak amacıyla harcırah ücreti de HBB tarafından karşılanacak.

        Kursiyerler, ücretsiz olan bu kurstan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve eğitmenlere teşekkür etti.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi yetkilileri, özel gereksinimli bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak için mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

