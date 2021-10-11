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HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? HBO Max Türkiye ne kadar olacak? HBO Max dizileri...

Dünyaca ünlü dijital medya üreticilerinden biri olan HBO Max, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Yurt genelinde birçok kullanıcının merakla beklediği HBO Max ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? HBO Max Türkiye ne kadar olacak? HBO Max dizileri...

HBO Max'in resmi sitesinde, platformun yayın hayatına başlayacağı yeni ülkelerin yer aldığı bir açıklama yayımlandı. Latin Amerika, Karayipler ve Amerika bölgelerinden sonra Avrupa ve Asya ülkelerine ulaşmak için hazırlıklara başladı. Hatta geçtiğimiz ay İspanya, İsveç, Danimarka, Norveç, Andorra ve Finlandiya olmak üzere 26 Ekim’de Avrupa’da 6 ülkede kullanıma açılacağını belirtti.

HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Dün yapılan açıklamaya göre HBO Max, 7 ülkede daha yayın hayatına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye’de var. Tek cümleyle özetlemek gerekirse; HBO Max, 2022 yılında Türkiye’de erişime açılmış olacak.

Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.

HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK

Servisin İspanya’daki ücretinin aylık 9 euro, Norveç’teki ücretinin ise 10 dolar olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye’de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.

Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

HBO MAX DİZİLERİ

1. Friends (1994)
2. The Undoing (2020)
3. Raised by Wolves (2020)
4. Search Party (2016)
5. I Know This Much is True (2020)
6. Doom Patrol (2019)
7. Close Enough (2020)
8. Perry Mason (2020)
9. Looney Tunes Cartoons (2019)
10. The Flight Attendant (2020)
11. Love Life (2020)
12. Girls (2012)
13. Stath Lets Flats (2018)
14. Lovecraft Country (2020)
15. The Plot Against America (2020)

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