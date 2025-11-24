Habertürk
Habertürk
        HDK 3 ay ateşkes ilan etti | Dış Haberler

        Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, 3 ay ateşkes ilan etti. Dagalu, "Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 23:49 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:05
        Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, 3 ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren ateşkes ilan etti.

        Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

        Savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini dile getiren Dagalu, şunları kaydetti:

        "Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve IGAD'ın (Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi) yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren insani bir ateşkes ilan ediyoruz."

        REKLAM

        Dagalu, HDK ve müttefik tüm güçlerle birlikte, sivillerin korunmasını güçlendirmek, insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmak ve bu savaşın yıprattığı halka bir umut ışığı açmak amacıyla üç ay süreli insani ateşkese derhal onay verdiklerini belirtti.

        Dörtlü mekanizmanın, orduyu, bu adımla ve uluslararası çabalarla uyumlu hareket etmeye teşvik etme görevini yerine getirmesini umduğunu ifade eden Dagalu, bunun, Sudan halklarının çıkarına yönelik bir adım olduğunu kaydetti.

        Dagalu, insani yardım çalışanlarının hareket güvenliğini sağlamak, yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti etmek, ulusal ile uluslararası kuruluşlara ait merkezlerin ve depoların korunması, sağlık ve yardım ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler ve ilgili insani kuruluşlarla tam işbirliği yapmak için çalışacaklarını söyledi.

        Hangi gerekçeyle olursa olsun sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini belirten Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

        Dagalu, uluslararası toplumun desteği ve Sudanlıların etkin katılımıyla savaşın son bulmasını, ülkenin birliğini ve istikrarını güvence altına alan bütünlüklü bir siyasi sürece ulaşmayı umduğunu dile getirerek, siyasi sürecin herkesin katılımına açık olacağını, Ulusal Kongre Partisi ve eski rejimin mensuplarının ve uzantılarının hariç tutulacağını kaydetti.

        Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, dün, Suudi Arabistan, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) "oluşan dörtlü mekanizmaya" da değinerek, "Krizin çözümünde BAE arabulucu olarak kabul edilemeyecek." demişti.

        ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un Sudan'daki krizin çözümü için sunduğu öneriyi sert bir dille eleştiren Burhan, öneriyi, silahlı kuvvetlerin varlığını ortadan kaldırdığı, tüm güvenlik kurumlarının feshedilmesini talep ettiği ve isyancı milis (HDK) unsurlarını bulundukları bölgelerde bıraktığı için "şimdiye kadar sunulan en kötü öneri" olarak nitelendirmişti.

        FAŞİR'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 106 BİNİ AŞTI

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevre köylerden yerinden edilenlerin sayısının, 26 Ekim’de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kenti ele geçirmesinden bu yana 106 bini aştığını duyurdu.

        IOM'dan yapılan açıklamada, “Faşir kenti ve çevresindeki köylerden yerinden edilenlerin sayısı 26 Ekim’den bugüne kadar 106 bin 387 kişiye ulaştı.” ifadesine yer verildi.

        Faşir’den yerinden edilenlerin, ülkedeki 18 eyaletin 11’inde bulunan 37 ilçeye dağıldığı aktarılan açıklamada, saha ekiplerinin, yollarda ciddi güvenlik sıkıntılarının bulunduğu ve bunun hareketliliği engelleyebileceği vurgulandı.

        Açıklamada, güvenlik koşullarının kötüleşmeye devam etmesi ve insanların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle durumun hala gergin ve istikrarsız olduğu kaydedildi.

        Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

