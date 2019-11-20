HDP'den erken seçim çağrısı

HDP'nin Ankara'da yaptığı geniş kapsamlı toplantı sonrası eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kayyum kararlarına tepki gösterilirken, "Halkın gerçek sorunlarını dile getiren, çözüm için mücadele eden tek demokratik muhalefet partisi HDP’dir. Ve bu umudu hiçbir güç söndüremeyecektir. HDP’yi yıkamayacaklar. Mücadelemizden ve demokratik siyasetteki ısrarımızdan asla geri adım attıramayacaklar" denildi.

Sine-i millete dönüleceği iddiaları hakkında yapılan açıklamada, "Bizi biz yapan, mücadelemizi büyüten ve güçlendiren karşı karşıya kaldığımız tüm zorlu süreçlerdeki mücadeleci duruşumuz olmuştur. Bu süreçlerin hepsinde dik durduk, geri adım atmadık, halkımızın değerlerine sonuna kadar sahip çıktık" ifadeleri kullanıldı.

HDP erken seçim çağrısı yaparken, açıklamada "Gelin omuz omuza verelim, gelin şu an yan yana duralım. Bu iktidardan hep birlikte kurtulalım. Şimdi bu iktidardan kurtulma zamanı. Bunu başaramazsak bütün demokratik kazanımlar, bütün haklar yok alacaktır" ifadelerine yer verildi