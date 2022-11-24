Heavy Metalin Asi Tarihi, metalcilere ve heavy metal dünyayı anlamak isteyen okurlara sesleniyor.

Bu kitap Heavy Metal’in janrlar temelinde küresel tarihini anlatırken etkileşimleri, dönüşümleri, dönüştürdükleri, isyanları ve kavgalarını da okuyucuya aktarıyor. Bu tarih halen yazılmaya devam ediyor. Judas Priest’in ‘Metal Tanrısı’ lakaplı vokalisti 71 yaşındaki Rob Halford’un dediği gibi: “En sonunda öleceğim! Bizler ölümsüz değiliz ama Heavy Metal ölümsüzdür!”



Heavy Metal müzik, biçimlenmeye başladığı 1960’lı yılların sonundan itibaren müzisyenleriyle, müziğiyle, şarkı sözlerinde işlenen konularla, adanmış dinleyicileriyle, müzisyenlerin daha önce rastlanmamış sahne performansı ve imajıyla sadece bir müzik olmayı aşıp dünya ölçeğinde kendiliğinden üreyen çok yönlü ve etkili bir “(karşı-)kültür ve kimlik” üretti. Karakterini müzikal sound ve yapının şekillendirdiği Heavy Metal kültür ve kimlik, yerleşik kurumlar, inançlar, müzik paradigması/sektörü ve medya tarafından lanetlendiyse de etkisini görünür biçimlerde artırmaya devam etti ve müzik dünyasının vazgeçilmezi hâline geldi.

Heavy Metal öfkelidir, şarkı sözlerinde politik ve muhaliftir. Sorgulayanların, kabul etmeyenlerin, direnenlerin, “derdi olanların”, yabancılaşanların, dışlananların, “tuhafların” müziğidir. Toplumların yüzleşmek istemediklerini anlatır, toplumsal eleştiriyi dile getirir, yönetici sınıfları yerden yere vurur ve her türden tabuyu kırmaktan haz duyar. Heavy Metal özünde, “reddedenler”in “reddedenler” için ürettiği bir kültür sürecidir. Samimiyetsizlik hoş karşılanmaz.



Emre Öztürk kimdir?

Gazeteci Öztürk, 1980 İstanbul doğumludur. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü ve ardından University of East London’da (İngiltere) gazetecilik alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Servisi’nde başladığı gazeteciliğe ulusal basının çeşitli kollarında dış haberler muhabiri olarak devam ediyor. İngiltere’de ise Olay Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. BBC’de dış haberler muhabiri olarak da çalıştı. Öztürk ayrıca ulusal basında NBA yazıları da yazmaktadır. Öztürk’ün, TR!P Bilim, Kültür, Sanat Dergisi’nde ve Türkiye’nin köklü Rock’n’Roll kültür ve müzik mecmuası Deli Kasap’ta makaleleri yayımlanmaktadır.