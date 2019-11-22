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Hegemonya ne demek? Hegemonya nasıl yazılır? Hegemonya TDK imla

Hegemonya sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Hegemonya ne demek?

Hegemonya nasıl yazılır

Hegemonya nasıl yazılır? Hegemonya kelimesinin anlamı ne? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HEGEMONYA TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, hegemonya şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "hegamonya, hegomonya" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "hegemonya"dır. 

HEGEMONYA KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Latinceden geçen hegemonya; "Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı" demektir. 

 

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