Hekimoğlu dizisinin 24. son bölümünde; Hekimoğlu, kendisini denetleyecek kişiyi öğrenince şok oluyor. Ateş'in başkaldırısı bu sefer sonuç buluyor ve Ateş'in başı belaya giriyor. İpek kurulun kararını açıklayınca herkes çok şaşırıyor. Memoli ve Ateş arasında neler olacak?

HEKİMOĞLU 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

Diğer yandan, genç bir adam Hekimoğlu’nun evinin önünde nöbet tutmaktadır. Kimsenin hastalığına doğru teşhisi koyamadığını iddia eder. Hekimoğlu’nu doktoru olması için ikna etmeye çalışır. Hekimoğlu ayaküstü ihtimalleri sıralayıp başından savacakken öyle bir şey yaşanır ki genç adam Hekimoğlu’nun başına bela olur. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu başına bela olan hastayı kurtaracak mı? Zeynep’i nasıl bir dönüm noktası bekliyor?