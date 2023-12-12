Hem aile üyesi hem de sağlık bekçisi! İşte köpek sahibi olmanın bilime dayalı faydaları!

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2- KALBİNİZE İYİ GELİR Araştırmalara göre köpek sahibi olan kişilerde, kalp hastalığı riski %30 daha düşüktür. 1950 ve 2019 yılları arasında yayınlanan çalışmaların kapsamlı bir incelemesi, köpek sahiplerinin kalp krizinden ölme riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Çünkü köpeklerle yaşamak mutluluk hormonu salgılarken kardiyovasküler sorunların kaynağı olan stresten uzak bir yaşam sağlar.

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3 - STRESTEN UZAKLAŞTIRIR Köpeklere dokunmak, onlarla aynı ortamda olmak vücudunuzda stresi azaltan ve depresyonu önleyen hormonların daha fazla salgılanmasını sağlar. Bu şekilde kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedersiniz. Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bir köpeği sadece 10 dakika sevmenin bile kan basıncını, kalp atış hızını düşürdüğünü, nefes almayı yavaşlattığını ve kas gerginliğini gevşettiğini kanıtlamıştır.