        Haberler Sağlık Hemşireler Günü'nde güvenli çalışma, adil ücret, saygı talebi

        Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, ücret, ve şiddet riskine dikkat çekti. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 21:11 Güncelleme:
        Hemşirelerin talepleri

        Birlik ve Dayanışma Sendikası 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin bir açıklama yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde asli görevin koruyucu sağlık hizmeti olduğunu vurguladı ve taleplerini şöyle anlattı:

        ÜCRETSİZ İZİN HAKLARINDAN GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMINA

        “Performans sistemi nedeniyle kontrol dışı sebeplerle maaş kesintisi tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sağlık hizmetinin destekleyici politikalarla güçlendirilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının emeğinin korunmasını, ücretli izin haklarının eksiksiz verilmesini ve sağlıkta şiddete karşı etkili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini, güvenli çalışma ortamı, ücret, mesleki saygı ve gerçekten koruyucu sağlığı önceleyen bir sistem istiyoruz.”

        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
