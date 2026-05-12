Hemşireler Günü'nde güvenli çalışma, adil ücret, saygı talebi

Birlik ve Dayanışma Sendikası 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin bir açıklama yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde asli görevin koruyucu sağlık hizmeti olduğunu vurguladı ve taleplerini şöyle anlattı:

ÜCRETSİZ İZİN HAKLARINDAN GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMINA

“Performans sistemi nedeniyle kontrol dışı sebeplerle maaş kesintisi tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sağlık hizmetinin destekleyici politikalarla güçlendirilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının emeğinin korunmasını, ücretli izin haklarının eksiksiz verilmesini ve sağlıkta şiddete karşı etkili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini, güvenli çalışma ortamı, ücret, mesleki saygı ve gerçekten koruyucu sağlığı önceleyen bir sistem istiyoruz.”