Niğde'de hemzemin geçitten geçen trenin vagonuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Süleyman Küçük (43) yönetimindeki otomobil, DİTAŞ kavşağı mevkiindeki hemzemin geçitten geçen yük treninin son vagonuna çarptı. Çarpmadan haberi olmayan tren yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük'ün cesedi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.