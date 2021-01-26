İHA

Korkunç kaza, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Elazığ istikametinden Adana istikametine gitmekte olan C.A. (27) idaresindeki E 6803 sefer numaralı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı alçı yüklü TIR'a çarptı. İHA'nın haberine göre; TIR'ı önüne alan tren, 40 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yük treninin lokomotif kısmı raylardan çıkarak elektrik direklerini parçaladı. Yaralanan TIR şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü ve hafif yaralanan makinist olay yerine gelen ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hemzemin geçidin üzerinde bulunduğu karayolu bir süre trafiğe kapatılınca yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.