Hentbolda Süper Kupa maçına doğru
2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Spor Toto 26 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.
Giriş: 20.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:12
Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü, 2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Müsabaka 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 19:00'da Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
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