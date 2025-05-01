Hentbolda Türkiye Kupası finalistleri belli oldu!

Hentbol Türkiye Kupası'nda mücadele eden kadınlar ve erkeklerde finale kalan takımlar belli oldu.

İzmir'de gerçekleştirilen Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi finale yükselen takımlar oldu.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final müsabakaları İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynandı. İlk yarı final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi karşı karşıya geldi. İlk yarısını 20-12 önde kapatan Ortahisar Belediyesi, maçı da 33-28 kazanarak ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi 12-11 Armada Praxis Yalıkavak üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerle geçen 2. yarı 22-22 eşitlikle sonuçlandı ve maçta uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda 26-26 eşitlikle sonuçlanınca seri 7 Metre atışlarına geçildi. 7 Metre atışlarında rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, finale yükseldi. REKLAM Ortahisar Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak.