"Her 8 kadından 1’i meme kanseri adayı"

"Her 8 kadından 1’i meme kanseri adayı" Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü olan meme kanserinin, meme hücrelerinin kontrolsüz şekilde aşırı çoğalması olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, "Meme kanseri kadınlarda erkeklere göre 150 kat daha sık görülse de, erkekler de risk altındadır. Yaşam boyu her 8 kadından ve her bin erkekten 1'inde meme kanseri gelişebilmektedir" dedi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 23.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:45

