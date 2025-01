Yemeklere lezzet katan limon, içerdiği C vitamini ile bilinen bir meyvedir. Sade bir şekilde pek fazla tüketilmese de çorbalara, salatalara, çaylara ve benzeri birçok gıdanın içine katılarak tükettiğimiz limonun faydaları birçok hastalığa karşı bizi korur.

Limon yüksek tansiyona iyi gelebilmektedir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.

Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içermektedir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

Bağırsaklar demiri et, tavuk ve balık gibi hayvansal besinlerden bitkisel besinlere göre daha kolay alır. Yeterli demir emilimi olmadığında vücuttaki demir seviyesi düşerek kansızlığa neden olabilir. İçeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini artırması sayesinde kansızlığı önler.

Limonda bulunan antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesi olan artritin neden olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği azaltmak için kullanılabilir.

Yüksek sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşı oluşumunu engellemeyebilmektedir. Ayrıca limonun ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

Vücuttaki kolajenin artması için C vitaminine ihtiyaç duyulur. Limonun içerisindeki C vitamini kolajen oluşumuna destek sağlar.

Limon, akneye sebep olabilen bakteri türleri ile savaşması ve içerdiği sitrik asit ve C vitamini sayesinde akneye iyi gelebilmektedir. Akne üzerine olumlu etkisini görebilmek için sabahları limonlu su tüketimi faydalı olmaktadır.

Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

100 gram limon içerisinde şu besin değerleri yer alır:

- Kalori: 29

- Su: %89

- Protein: 1,1 gram

- Karbonhidrat: 9,3 gram

- Şeker: 2,5 gram

- Lif: 2,8 gram

- Yağ: 0,3 gram

- Su ve limon: Su-limon karışımı güne başlarken daha enerjik hissedilmesini sağlarken, akneli ciltlere iyi gelmektedir. Bununla birlikte günlük sıvı tüketimine katkıda bulunmakta ve ödem atımına yardımcı olabilmektedir.

- Limon –nane: Limon- nane karışımı mide bulantısı ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemlerini rahatlatmaya yardımcı olur.

- Maydanoz- limon: Maydanoz-limon karışımı diüretik etkisi sayesinde vücutta biriken fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlayarak ödem atımına yardımcı olabilmektedir.

- Zencefil- limon: Zencefil-limon, enfeksiyon ile savaşmak için iyi bir ikili olup; soğuk algınlığı ve gripte bağışıklığı güçlendirmektedir.

- Limon –sarımsak: Limon-sarımsak karışımı yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilmektedir.

- Soda- limon: Maden suyu-limon karışımı yaz aylarında fazla terleme ile atılan elektrolitlerin dengelenmesinde rol oynamaktadır.

- Ballı –limon: Limon-bal karışımı soğuk algınlığına iyi gelmekle birlikte; bağışıklık üzerine olumlu etki sağlamaktadır. Ilık suya karıştırılan bir miktar bal ve limon suyu boğaz ağrısını yatıştırabilir.

REKLAM

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACININ NE KADARINI KARŞILAR?

Yetişkin bir insanın ortalama C vitamini ihtiyacı 80 miligramdır. Sigara içen bireylerde bu ihtiyaç daha fazladır. Bir orta boy limon (55-60 gram), 44.5 miligram C vitamini içermektedir. Bir orta boy limon tüketmek günlük C vitamini ihtiyacının yarısının karşılanmasını sağlar.

LİMONLU SU İÇMEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Limonlu su tüketmek kan basıncını düşürerek felç ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli olarak limonlu su tüketmek obezite riskini azalttığı için dolaylı olarak kalp ve damar hastalıkları için de önleyici etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalara göre limonlu su tüketmek insülin seviyesini de düşürerek Tip 2 diyabet oluşumu önlemeye yardımcı olur.

LİMON KABUĞU FAYDALI MI?

Limonun dış kısmında yer alan kabuğu pektin ve biyoaktif bileşenler içerir. Bunlar kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan değerli maddeler arasında yer alır. Ayrıca antimikrobiyal özellikle olan bu kısım ciltte sebumu dengelemeye yardımcı olur ve sivilce oluşumunu azaltır.

Limonu kabuğuyla yemenin faydaları arasında vücuttaki stresi hafifletmesi de yer alır. Ayrıca içinde yer alan pektin hazımsızlığı önler. Diğer yandan bağırsak işleyişini destekler ve çay olarak tüketildiğinde vücuttaki toksinleri atar. Fakat içerdiği asitlerle çok fazla tüketilmesi diş minesine zarar verebilir. Bununla birlikte mide yanması ve ekşimesi gibi semptomların meydana gelmesine sebebiyet verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.