Yemeklere lezzet katan limon, içerdiği C vitamini ile bilinen bir meyvedir. Sade bir şekilde pek fazla tüketilmese de çorbalara, salatalara, çaylara ve benzeri birçok gıdanın içine katılarak tükettiğimiz limonun faydaları birçok hastalığa karşı bizi korur.

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

1. KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Limon yüksek tansiyona iyi gelebilmektedir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.

2. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içermektedir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

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3. KANSIZLIK SORUNUNA KARŞI İYİ GELİR

Bağırsaklar demiri et, tavuk ve balık gibi hayvansal besinlerden bitkisel besinlere göre daha kolay alır. Yeterli demir emilimi olmadığında vücuttaki demir seviyesi düşerek kansızlığa neden olabilir. İçeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini artırması sayesinde kansızlığı önler.

4. EKLEM İLTİHAPLARINA İYİ GELİR

Limonda bulunan antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesi olan artritin neden olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği azaltmak için kullanılabilir.

5. BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

Yüksek sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşı oluşumunu engellemeyebilmektedir. Ayrıca limonun ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

6. KOLAJEN OLUŞUMUNA DESTEK OLUR

Vücuttaki kolajenin artması için C vitaminine ihtiyaç duyulur. Limonun içerisindeki C vitamini kolajen oluşumuna destek sağlar.

7. SİVİLCELERDEN KURTULMANIZI SAĞLAR

Limon, akneye sebep olabilen bakteri türleri ile savaşması ve içerdiği sitrik asit ve C vitamini sayesinde akneye iyi gelebilmektedir. Akne üzerine olumlu etkisini görebilmek için sabahları limonlu su tüketimi faydalı olmaktadır.

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8. SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

LİMONUN BESİN DEĞERİ

100 gram limon içerisinde şu besin değerleri yer alır:

- Kalori: 29

- Su: %89

- Protein: 1,1 gram

- Karbonhidrat: 9,3 gram

- Şeker: 2,5 gram

- Lif: 2,8 gram

- Yağ: 0,3 gram

HANGİ LİMON KARIŞIMI NE İŞE YARAR?

- Su ve limon: Su-limon karışımı güne başlarken daha enerjik hissedilmesini sağlarken, akneli ciltlere iyi gelmektedir. Bununla birlikte günlük sıvı tüketimine katkıda bulunmakta ve ödem atımına yardımcı olabilmektedir.