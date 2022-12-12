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Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Uzmanlar tarafından söylenen bilgilere göre süt, insan sağlığı için oldukça önem arz eden besinler arasında yer alıyor. Gerek kalsiyum, gerek magnezyum açısından vücuda birçok faydası olan sütü her gün tüketirseniz bazı semptomlar ile karşılaşabilirsiniz. Peki, her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir? Her gün süt içmenin vücuda zararı var mıdır? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

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  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    Süt, C vitamini ve demir dışındaki tüm vitamin ve minerallerden zengindir. Bunların başında kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vitaminlerinden özellikle B12, riboflavin ve protein gelmektedir. Peki, her gün süt tüketirsek vücudumuz nasıl tepki verir? İşte detaylar...
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    AKNE OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR

    Uzmanların söylemlerine göre süt ürünlerinde inflematuvar etkisi bulunuyor. Eğer her gün süt tüketiyorsanız ve cildinizde sivilcelenmeler meydana geldiyse, süt tüketiminizi azaltmanız öneriliyor.
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIK YAPABİLİR

    Bilinenin aksine süt sadece laktoz intoleransı olan kişilerde şişkinlik yapmıyır. Süt ürünleri birçok bünyede zor sindirilebiliyor ve bu durum hazımsızlığa yol açıyor. Belki sütün içerisinde bulunan protein çeşidine karşı hassasiyetiniz olabilir. Eğer her süt içişinizde kendinizi rahatsız hissediyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARINI ORTAYA ÇIKARABİLİR

    Özellikle marketlerden alınan hazır pastörize sütler, bağırsakta bulunan mikroplarda dengesizliklere yol açar. Her gün market sütü içmek, sindirim sistemi sorunlarını meydana çıkarabilir. Yoğun hissedilen sindirim sistemi sorunları ilerleyen zamanlarda migren ataklarına ve bilinç kararmasına yol açabilir.
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    KALSİYUM KAYNAĞIDIR

    Süt içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ gibi besleyici öğeleri, vitamin ve mineralleri içerir. Hatta bir bardak sütün içerisinde bulunan kalsiyum, on bardak ıspanak ile eşdeğerdir.

     
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    MAGNEZYUMU UNUTMAYIN

    Sütün içerisinde bulunan kalsiyumdan yararlanmak istiyorsanız, mutlaka günlük magnezyum alımınıza da dikkat etmelisiniz. Gün içerisinde yeterli miktarda magnezyum aldığınızdan emin olun.
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    KAS KÜTLESİNİ ARTIRIR

    Eğer kas kütlenizi artırmak istiyorsanız, mutlaka süt tüketmelisiniz. İdeal protein ve karbonhidrat oranı sayesinde kas oluşumunda büyük destekçidir. Özellikle spordan sonra süt tüketirseniz, içerisinde bulunan aminoasitler, kas kütlenizin artırmasına yardımcı olacaktır.
  • Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Sütün içerisinde bulunan yağın içeriği sayesinde, bağışıklık sisteminiz güçlenir, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskiniz azalır. 

    **Her besinde olduğu gibi süt tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerektiğini unutmayın.**

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