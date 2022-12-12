Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIK YAPABİLİR

Bilinenin aksine süt sadece laktoz intoleransı olan kişilerde şişkinlik yapmıyır. Süt ürünleri birçok bünyede zor sindirilebiliyor ve bu durum hazımsızlığa yol açıyor. Belki sütün içerisinde bulunan protein çeşidine karşı hassasiyetiniz olabilir. Eğer her süt içişinizde kendinizi rahatsız hissediyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.