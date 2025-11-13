Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Her kültürün kendi "hoş geldin"i var! Dünyanın dört bir yanından misafirperverlik ritüelleri!

        Her kültürün kendi "hoş geldin"i var! Dünyanın dört bir yanından misafirperverlik ritüelleri!

        Her kültür, misafirini ağırlama biçimiyle kendini anlatır. Türkiye'de kahveyle başlayan sohbetler, Fas'ta nane çayıyla derinleşir, Japonya'da sessiz bir zarafetle tamamlanır. Binlerce yıldır süregelen bu gelenekler, değişen dünyada bile anlamını koruyor. İşte dünyanın dört bir yanından misafirperverlik ritüelleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Misafirperverlik, insanlığın en eski ve en samimi geleneklerinden biri. Ancak coğrafyalar değiştikçe bu sıcak karşılamalar da kendi biçimini buluyor. Kimi yerde kahve kokusuyla, kimi yerde nane çayının buharıyla başlıyor dostluklar. Dünyanın dört bir yanından farklı misafir ağırlama ritüellerini sizin için derledik!

        2

        HİNDİSTAN: “ATİTHI DEVO BHAVA” ANLAYIŞI

        Hint kültüründe “Atithi Devo Bhava” yani “Misafir Tanrı’dır” anlayışı, misafirperverliğin temelini oluşturur. Eve gelen kişi için özel yemekler hazırlanır, sandal ağacı kokuları yakılır. Bu, sadece bir ağırlama biçimi değil, aynı zamanda manevi bir görevdir. Misafirin rahatı, ev sahibinin onurudur.

        3

        İTALYA: KAHVENİN EŞLİĞİNDE SAMİMİ BİR “BENVENUTO”

        İtalya’da misafire hoş geldin demenin en sade ama en içten yolu bir fincan espresso ikram etmektir. İtalyanlar için kahve, yalnızca bir içecek değil; sohbetin, dostluğun ve misafirliğin temelidir. Misafir eve geldiğinde hemen kahve makinesi çalışır, yanında küçük bir tatlı ya da biscotti ile sunulur.

        4

        JAPONYA: HUZURLU BİR KARŞILAMA

        Japon kültüründe misafire gösterilen saygı, sessiz bir incelik taşır. Eve girerken misafire özel terlik hazırlanması, hijyenin ötesinde bir özen göstergesidir. Ayrıca çay seremonileri, Japon misafirperverliğinin en rafine biçimidir.

        5

        FAS: NANE ÇAYI SEREMONİSİ

        Kuzey Afrika’nın en misafirperver ülkelerinden biri olan Fas’ta, nane çayı ikramı bir sanat gibidir. Ev sahibi, çayı yüksekten dökerek köpük oluşturur; bu hem estetik bir hareket hem de saygı göstergesidir. Çayın tadı kadar, hazırlanışındaki zarafet de önemlidir. Fas’ta misafire nane çayı sunmak, “Hoş geldin, kapım sana açık” demenin en zarif yoludur.

        6

        TÜRKİYE: KAHVEYLE BAŞLAYAN SOHBET

        Türkiye’de misafirperverlik denince akla ilk gelen şey hiç kuşkusuz Türk kahvesi. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü, ikramın sadece bir içecek değil; dostluğun, samimiyetin sembolü olduğunu gösteriyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!