Herşey mi yazılır, her şey mi? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre her şey kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre her şey kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "her şey" ayrı yazılıyor. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "herşey" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Sözcük türü zamir grubunda yer alan "şey" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

zamir, Arapça şeyʾ

Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz:

"İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor." - Halikarnas Balıkçısı

Her şey kelimesi de "hepsi, tümü" anlamlarına karşılık geliyor.